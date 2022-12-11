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Непереможний Кроуфорд брутально нокаутував росіянина та захистив чемпіонський пояс (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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506
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Непереможний Кроуфорд брутально нокаутував росіянина та захистив чемпіонський пояс (відео)

Фото: Associated Press

Представнику країни-терористки добряче дісталося від легенди світового боксу.

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд успішно захистив свій титул у бою проти росіянина Давида Аванесяна. 35-річний американець нокаутом переміг спортсмена країни-агресорки.

Цей поєдинок став головною подією вечора боксу в Омасі (США). Кроуфорд достроково завершив бій у шостому раунді.

Американець приголомшив 34-річного росіянина лівим аперкотом, після чого одразу ж пробив правий боковий. Аванесян миттєво розпластався на канвасі, звідки не міг піднятися близько п'яти хвилин.

З іншого ракурсу нокаут має ще більш ефектний вигляд.

Для Кроуфорда ця перемога стала 39-ю в кар'єрі (30 – нокаутом). Він жодного разу не програвав на професійному рингу. Завоювавши титул WBO 2018 року, американець шість разів успішно захистив свій пояс.

Нагадаємо, навесні цього року Кроуфорд записав відео на підтримку українців, які протистоять російським окупантам.

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Дата публікації
Перегляди
506
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