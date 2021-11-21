Непереможний Кроуфорд ефектно нокаутував суперника і захистив чемпіонський пояс (відео)

Після поразки Шон Портер оголосив про завершення кар'єри.

Знаменитий Теренс Кроуфорд успішно провів захист титулу WBO в напівсередній вазі. У ніч проти 21 листопада 34-річний американський боксер технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Шона Портера.

Поєдинок відбувався на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасі. На старті бою боксери обмінювалися обопільними ударами, але після екватора сутички Кроуфорд заволодів явною ініціативою та в десятому раунді двічі відправив суперника в нокдаун.

Після цього кут Портера вирішив зупинити побиття свого підопічного - рефері зафіксував перемогу Кроуфорда технічним нокаутом.

Перший нокдаун від Кроуфорда

Другий нокдаун від Кроуфорда

Відеоогляд поєдинку

Кроуфорд, завоювавши титул WBO в 2018 році, провів уже п'ятий успішний захист. Він залишається непереможним на професійному рингу: на його рахунку 38 виграних боїв (29 - нокаутом) і жодної поразки.

Портер після поразки від Кроуфорда оголосив про завершення кар'єри. У послужному списку колишнього чемпіона світу в напівсередній вазі 31 перемога (17 - нокаутом), 4 поразки та одна нічия.

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