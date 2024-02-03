Непереможний претендент на пояс IBF висловив готовність замінити Ф'юрі в поєдинку з Усиком

Обов'язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович заявив про бажання вийти в ринг проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика після того, як бій українця з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі було відкладено не невизначений термін.

Хорватський боксер готовий замінити "Циганського короля", який отримав травму під час спарингу. Хргович хоче битися з Усиком вже 17 лютого – саме на цю дату в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) був запланований поєдинок українця проти Ф'юрі.

"Тепер, коли Ф'юрі отримав травму, я готовий втрутитися і битися з Усиком. Давай, Усику, ти винен мені мій обов'язковий бій. Настав час нарешті зіткнутися зі мною", – наводить слова Хрговича журналіст ESPN Майк Коппінджер.

Зазначимо, що раніше промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на зрив бою з Ф'юрі. Він підтвердив, що у зв'язку з травмою "Циганського короля" наступним суперником українського чемпіона може стати Хргович.

У послужному списку 37-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В активі 31-річного Хрговича 17 перемог (14 – нокаутом) у 17 поєдинках. У своєму останньому бою хорват у грудні минулого року технічним нокаутом у першому раунді переміг австралійського ветерана Марка де Морі.

Нагадаємо, бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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