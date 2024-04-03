Непереможний українець битиметься в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі: відоме ім'я суперника

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін проведе бій в андеркарді поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомили організатори боксерського вечора у Саудівській Аравії, суперником 26-річного Лапіна стане 34-річний португалець Октавіу Пудівітр.

У своєму останньому поєдинку Лапін у лютому цього року в другому раунді нокаутував чорногорця Альміра Скрієлі та захистив титул чемпіона світу за версією IBO Continental.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку 9 перемог (3 – нокаутом) у 9 поєдинках.

Пудівітр востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, коли достроково здолав колумбійця Хуана Боаду.

На рахунку португальського боксера 9 перемог (4 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося перенести.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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