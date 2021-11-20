Непереможний українець Далакян нокаутував суперника та уп'яте захистив чемпіонський титул

Наш співвітчизник ефектно переміг панамця Луїса Консепсьйона.

Український боксер Артем Далакян успішно провів захист титулу чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 51 кг). 34-річний українець технічним нокаутом здолав панамця Луїса Консепсьйона.

Поєдинок відбувся 20 листопада в Києві. Зі старту бою Далакян захопив ініціативу та був набагато активнішим у ринзі. У п'ятому раунді Артем двічі відправив суперника на канвас, однак той обидва рази зумів піднятися і протистояння продовжилося.

Тотальне домінування українця завершилося тим, що в 9-й трихвилинці він знову змусив панамця побувати в нокдауні. Цього разу команда Консепсьйона вирішила, що з їхнього боксера вже досить і викинула білий рушник.

Далакян уп'яте захистив свій чемпіонський титул. У попередньому бою, який відбувся в лютому 2020 року, Артем одноголосним суддівським рішенням переміг венесуельця Хосбера Переса.

Український чемпіон залишається непереможним на профіринзі. В активі Далакяна 21 перемога (15 - нокаутом) у 21 поєдинку.

Консепсьйон удев'яте програв на професійному рівні. Також на його рахунку 39 перемог (28 - нокаутом).

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