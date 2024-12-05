Непереможний українець дізнався свого суперника в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Даніель Лапін битиметься за титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Стало відомо, з ким український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін проведе бій в андеркарді реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Як повідомляє Telegram-канал LuckyPunch, 27-річний українець зійдеться в ринзі з непереможеним французом Діланом Коліном (14-0, 4 КО).

На кону 10-раундового поєдинку стоятимуть два титули: IBF Intercontinental та WBA Continental.

У своєму попередньому бою Лапін у травні цього року в андеркарді першого поєдинку Усик – Ф'юрі в першому раунді нокаутував португальця Октавіу Пудівітра, завоювавши вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку 10 перемог (4 – нокаутом) у 10 поєдинках.

Зазначимо, що Лапін буде не єдиним українцем, який боксуватиме в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Раніше повідомлялося, що 29-річний уродженець Вінниці Сергій Богачук вийде в ринг проти Ісраїла Мадрімова з Узбекистану.

Також в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі повинен був захищати свій титул WBO у легкій вазі Денис Берінчик, але його поєдинок з британцем Джозефом Кордіною не вдалося організували, а для українця вже знайшли іншого суперника. Дату та місце бою оголосять пізніше.

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