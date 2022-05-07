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Непереможний українець здолав мексиканського суперника технічним нокаутом (відео)

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Непереможний українець здолав мексиканського суперника технічним нокаутом (відео)

Український напівлегковаговик Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) достроково переміг мексиканця Рубена Тостадо Гарсію (25-10, 8 КО).

Поєдинок відбувся у німецькому Кельні.

Вже в другому раунді Хегай двічі відправив суперника в нокдаун, але той зумів піднятися і продовжити поєдинок.

На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Додамо, що у грудні 2021-го Арнольд Хегай відновив кар'єру після дворічної паузи, здолавши аргентинця Вісенте Родрігеса (39-9-1, 21 КО) за одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBA, росіянин Дмитро Бівол відреагував на заяву Володимира Кличка, в якій українець наполягав на відстороненні боксера країни-агресорки від поєдинку проти мексиканця Сауля Альвареса.

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