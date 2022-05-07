Непереможний українець здолав мексиканського суперника технічним нокаутом (відео)

Український напівлегковаговик Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) достроково переміг мексиканця Рубена Тостадо Гарсію (25-10, 8 КО).

Поєдинок відбувся у німецькому Кельні.

Вже в другому раунді Хегай двічі відправив суперника в нокдаун, але той зумів піднятися і продовжити поєдинок.

На початку третього раунду мексиканець пропустив шквал ударів, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

AND IT'S OVER JUST LIKE THAT!



Khegai stops Tostado in the early seconds of RD3! #Probellum pic.twitter.com/vb8pb31Ce2 — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Додамо, що у грудні 2021-го Арнольд Хегай відновив кар'єру після дворічної паузи, здолавши аргентинця Вісенте Родрігеса (39-9-1, 21 КО) за одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBA, росіянин Дмитро Бівол відреагував на заяву Володимира Кличка, в якій українець наполягав на відстороненні боксера країни-агресорки від поєдинку проти мексиканця Сауля Альвареса.

Читайте також:

Українець Кохан завоював "срібло" на Золотому турі

Розділили п'єдестал пошани: дві українські легкоатлетки завоювали медалі на турнірі в Кенії

Українець Домбровський виборов два "золота" на юніорському ЧС з важкої атлетики