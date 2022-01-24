Непереможний український боксер дізнався дату та місце свого наступного бою

Тарас Шелестюк навесні битиметься в Канаді.

Стало відомо, коли повернеться на ринг непереможний український боксер першої напівсередньої ваги Тарас Шелестюк.

Наступний свій бій 36-річний уродженець Макіївки проведе 11 березня в Канаді.

Інші деталі поєдинку, зокрема й те, хто буде суперником Тараса, поки не повідомляються.

В останньому бою, який відбувся в жовтні 2021 року, Шелестюк в 10-му раунді нокаутував венесуельця Ернесто Еспанью. Для українця це був перший поєдинок від січня 2020 року, коли він переміг аргентинця Луїса Верона.

В активі Шелестюка 19 перемог (11 - нокаутом) у 19 боях. Він залишається непереможним у професіоналах.

На аматорському рівні Тарас є бронзовим призером Олімпіади-2012 та чемпіоном світу 2011 року у вазі до 69 кг.

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