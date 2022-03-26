Непереможний український боксер нокаутував "Ахілеса" та зібрав кошти для батьківщини

Непереможний український боксер нокаутував "Ахілеса" та зібрав кошти для батьківщини

Захожий організував благодійний поєдинок.

Українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий (17-0, 13 КО) переміг Євгеніоса Лазарідіса (17-4, 11 КО) із Греції нокаутом у першому раунді.

Бій відбувся на арені Вестфаленхалле у німецькому Дортмунді. Його було організовано для збору коштів на підтримку України.

"Мої промоутери організували бій для збору коштів на підтримку України. Буде пряма платна трансляція в Європі та Америці", - зазначив Захожий напередоні.

Зазначимо, що Олександр і його дружина Анастасія із самого початку вторгнення Росії в Україну займаються волонтерством.

Захожий провів на профі-рингу 17 боїв, у всіх переміг, 13 закінчив достроково.

Лазарідіс здобув за кар'єру 17 перемог при трьох поразках.

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