Непереможний український боксер нокаутував "Ахілеса" та зібрав кошти для батьківщини

Захожий організував благодійний поєдинок.
Українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий (17-0, 13 КО) переміг Євгеніоса Лазарідіса (17-4, 11 КО) із Греції нокаутом у першому раунді.
Бій відбувся на арені Вестфаленхалле у німецькому Дортмунді. Його було організовано для збору коштів на підтримку України.
"Мої промоутери організували бій для збору коштів на підтримку України. Буде пряма платна трансляція в Європі та Америці", - зазначив Захожий напередоні.
Зазначимо, що Олександр і його дружина Анастасія із самого початку вторгнення Росії в Україну займаються волонтерством.
- Захожий провів на профі-рингу 17 боїв, у всіх переміг, 13 закінчив достроково.
- Лазарідіс здобув за кар'єру 17 перемог при трьох поразках.
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