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Непереможний український боксер нокаутував "Ахілеса" та зібрав кошти для батьківщини

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Непереможний український боксер нокаутував "Ахілеса" та зібрав кошти для батьківщини

instagram.com/zakhozhiy_alexandr/

Захожий організував благодійний поєдинок.

Українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий (17-0, 13 КО) переміг Євгеніоса Лазарідіса (17-4, 11 КО) із Греції нокаутом у першому раунді.

Бій відбувся на арені Вестфаленхалле у німецькому Дортмунді. Його було організовано для збору коштів на підтримку України.

"Мої промоутери організували бій для збору коштів на підтримку України. Буде пряма платна трансляція в Європі та Америці", - зазначив Захожий напередоні.

Зазначимо, що Олександр і його дружина Анастасія із самого початку вторгнення Росії в Україну займаються волонтерством.

  • Захожий провів на профі-рингу 17 боїв, у всіх переміг, 13 закінчив достроково.
  • Лазарідіс здобув за кар'єру 17 перемог при трьох поразках.

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