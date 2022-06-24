Непереможний український боксер планує повернення на ринг: відома орієнтовна дата та суперник

Непереможний український боксер планує повернення на ринг: відома орієнтовна дата та суперник

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк уже цього літа збирається провести свій наступний поєдинок.

36-річний боксер родом з Макіївки планує повернутися на ринг у серпні. Остаточно наступний суперник Шелестюка ще не визначений.

Найвірогідніше, його опонентом стане Габріель Маестре. Це буде бій другий між між українцем і венесуельцем. У ніч проти 12 березня в Монреалі поєдинок Шелестюка з Маестре завершився внічию.

Як повідомляє Luckypunch.net, також команда Шелестюка розглядає варіанти з організацією бою проти британця Конора Бенна (21-0, 14 КО) або американця Верджіла Ортіса-молодшого (18-0, 18 КО).

В активі Тараса 19 перемог (11 - нокаутом) та одна нічия в 20 боях. На аматорському рівні Тарас є бронзовим призером Олімпіади-2012 та чемпіоном світу 2011 року у вазі до 69 кг.

У послужному списку Маестре 4 перемоги (3 - нокаутом) та одна нічия.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що інший непереможний український боксер Денис Берінчик залишить тероборону заради чемпіонського бою.

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