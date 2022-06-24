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Непереможний український боксер продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили російські окупанти

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Непереможний український боксер продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили російські окупанти

instagram.com/b1.boxing

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко пожертвував на благодійність свій пояс WBC Asia.

27-річний боксер родом із Києва продав чемпіонський пояс на благодійному аукціоні, щоб допомогти сиротам з Донеччини, які залишилися без матері через повномасштабне російське вторгнення.

Титул Сіренка пішов з молотка за 70 тисяч гривень, повідомляє Tribuna.com.

Усі зароблені на аукціоні кошти вже перерахували 18-річному В'ячеславу Ялову з селища Верхньоторецьке Донецької області. Мати хлопця померла на його руках від травм, отриманих внаслідок вибуху російського снаряда. Тепер юнак самостійно дбає про чотирьох молодших братів і сестер.

Раніше Сіренко висловився про героїзм полку "Азов". Надважковаговик заявив, що відчуває гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні.

Нагадаємо, зараз Владислав готується до повернення на ринг. Свій останній бій боксер провів у грудні 2021 року. Тоді Сіренко переміг свого співвітчизника Андрія Руденка, завоювавши титул WBO Asia Pacific та захистивши пояс чемпіона Азії за версією WBC ABC в надважкій вазі.

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