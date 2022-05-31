Непереможний український боксер продає чемпіонський пояс, щоб допомогти юнаку з Донеччини

Непереможний український боксер продає чемпіонський пояс, щоб допомогти юнаку з Донеччини

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський пояс WBC Asia.

Виручені кошти підуть на допомогу 18-річному хлопцеві з Донеччини В’ячеславу Ялову.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Хлопець самостійно дбає про чотирьох молодших братів та сестер. Їхня мама померла на його руках від травм, яких зазнала внаслідок вибуху снаряду.

Аукціон триватиме до 7 червня. Стартова вартість лоту – 50 000 гривень.

Узяти участь в аукціоні можна за посиланням.

Нагадаємо, що український каратист продав бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо, щоб зібрати кошти для українських захисників під час війни з російськими окупантами, але отримає назад свою нагороду.

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