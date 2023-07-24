Непереможний український боксер проведе чемпіонський бій в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа

Дмитро Митрофанов вийде в ринг проти британця Хамзи Шираза.

Чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов битиметься в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Як повідомила K2 Promotions Ukraine, суперником 33-річного Митрофанова стане британець Хамза Шираз.

Бій відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на "Тарчинські Арена". На кону в поєдинку стоятиме титул WBC Silver в середній вазі, яким володіє Шираз.

У послужному списку Митрофанова 13 перемог (6 – нокаутом), одна нічия та жодної поразки на професійному рингу. Останній бій Дмитро провів у квітні цього року, перемігши венесуельця Хуана Карлоса Родрігеза.

На рахунку Шираза 17 перемог (13 – нокаутом) у 17 поєдинках.

Нагадаємо, у головному бою вечора боксу у Вроцлаві чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик захищатиме пояси від зазіхань британця Даніеля Дюбуа.

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