Непереможний український боксер ушосте захистив титул чемпіона світу за версією WBA (відео)

Український боксер найлегшої вагової категорії Артем Далакян переміг костариканця Давида Хіменеса та захистив чемпіонський пояс за версією WBA.

Поєдинок відбувся в рамках боксерського вечора у Лондоні. Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. Перша половина битви залишилася за Далакяном, однак на екваторі супернику українця завдяки своїм активним діям у ринзі вдалося вирівняти ситуацію.

Artem Dalakian and David Jimenez go the distance



Who walks away as the WBA World Flyweight Champion? #BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/ZFxR5ZGqzr — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 28, 2023

За підсумками бою судді одноголосно віддали перемогу нашому співвітчизнику: 115-113, 115-113 и 116-112.

MERECIDA VICTORIA



Artem Dalakian venció por DU (115-113; 116-112; 115-113) a David 'Medallita' Jiménez y retiene el MundiaL WBA mosca.



EN VIVO por #ESPNKnockOut



@StarPlusLA #BeterbievYarde pic.twitter.com/SkqGgqpRjj — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) January 28, 2023

Таким чином, 35-річний українець ушосте захистив свій чемпіонський титул, який завоював ще 2018 року. У попередньому бою українець технічним нокаутом переміг панамця Луїса Консепсьйона у листопаді 2021 року.

Далакян залишається непереможним на профіринзі. В активі українського чемпіона 22 перемоги (15 – нокаутом) у 22 поєдинках.

Хіменес програв вперше у своїй кар'єрі. Також на рахунку костариканця 12 перемог (9 – нокаутом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Далакян у разі перемоги над Хіменесом підпише контракт із компанією Queensberry Promotions, яку очолює відомий промоутер Френк Воррен.

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