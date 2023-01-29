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Непереможний український боксер ушосте захистив титул чемпіона світу за версією WBA (відео)

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Непереможний український боксер ушосте захистив титул чемпіона світу за версією WBA (відео)

Фото: union-boxing.com

Артем Далакян одноголосним рішенням суддів здолав Давида Хіменеса.

Український боксер найлегшої вагової категорії Артем Далакян переміг костариканця Давида Хіменеса та захистив чемпіонський пояс за версією WBA.

Поєдинок відбувся в рамках боксерського вечора у Лондоні. Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. Перша половина битви залишилася за Далакяном, однак на екваторі супернику українця завдяки своїм активним діям у ринзі вдалося вирівняти ситуацію.

За підсумками бою судді одноголосно віддали перемогу нашому співвітчизнику: 115-113, 115-113 и 116-112.

Таким чином, 35-річний українець ушосте захистив свій чемпіонський титул, який завоював ще 2018 року. У попередньому бою українець технічним нокаутом переміг панамця Луїса Консепсьйона у листопаді 2021 року.

  • Далакян залишається непереможним на профіринзі. В активі українського чемпіона 22 перемоги (15 – нокаутом) у 22 поєдинках.
  • Хіменес програв вперше у своїй кар'єрі. Також на рахунку костариканця 12 перемог (9 – нокаутом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Далакян у разі перемоги над Хіменесом підпише контракт із компанією Queensberry Promotions, яку очолює відомий промоутер Френк Воррен.

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Дата публікації
Перегляди
2251
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