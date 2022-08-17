Непереможний український боксер відвідав бійців ЗСУ на одному з найгарячіших напрямків: фото

Володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик вирушив на схід, аби підтримати бійців Збройних сил України, які боронять землю від російських окупантів.

Так, 34-річний Берінчик відвідав український бійців у Бахмуті, Донецька область. Це місто впевнено утримують ЗСУ, проте воно регулярно обстрілюється загарбниками.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/berinchyk

Фото: instagram.com/berinchyk

Раніше розповідалося про те, що Берінчик повернеться на ринг у жовтні та вже активно готується до поєдинку.

Поєдинок має відбутися 22 жовтня у французькому Пон-Сент-Максансі. Суперником Дениса стане француз Іван Менді (47-5-1, 22 KO), який володіє чемпіонським поясом Європейської боксерської ради (EBU) у легкій вазі.

Для 34-річного Берінчика це буде перший бій 2022 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення до України Денис вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

Востаннє Берінчик виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.