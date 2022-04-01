Непереможний український боксер виставив на аукціон бойові шорти, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Тарас Шелестюк долучився до флешмобу на підтримку України.
Українські спортсмени на жаліють свого епіпірування, аби підтримати Збройні сили України у війні з Росією. Боксер Тарас Шелестюк виставив на аукціон шорти зі свого останнього бою проти Габріеля Маестре з Венесуели, який відбувся у ніч проти 12 березня в Монреалі.
Про це 36-річний спортсмен родом із Макіївки повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Шелестюк проводив поєдинок у синьо-жовтих шортах з написом "Слава Україні! Героям слава!"
Усі виручені за лот гроші підуть на допомогу українській армії. Стартова ціна шортів становить 3000 грн. Крок - 1000 грн. Аукціон триватиме до 7 квітня, після чого буде оголошено переможця.
Зазначимо, що останній свій поєдинок Шелестюк завершив унічию. В активі Тараса 19 перемог (11 - нокаутом) та одна нічия в 20 боях. Він залишається непереможним на професійному рингу.
На аматорському рівні Тарас є бронзовим призером Олімпіади-2012 та чемпіоном світу 2011 року у вазі до 69 кг.
Раніше повідомлялося, що каратист Станіслав Горуна виставив на продаж бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Виручені кошти він також передасть на потреби Збройних сил України.
Читайте також:
Окупанти зруйнували дім легенди "Шахтаря" в Маріуполі: він показав наслідки бомбардувань
"Їм варто поїхати до Маріуполя та Харкова": гендиректор "Шахтаря" - про відмову виключити Росію з ФІФА
Наслідки "руского міра": дружина Усика показала їхній будинок у Ворзелі після візиту окупантів