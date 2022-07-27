Непереможний український боксер виступить в андеркарті бою-реваншу між Усиком та Джошуа

До лайнапу андеркарту повторного протистояння між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF (а також IBO) у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа увійшов українець - Даніель Лапін.

25-річний Лапін у своєму шостому поєдинку на професійному рівні зустрінеться зі словаком Йозефом Юрком, на рахунку якого дев'ять перемог, шість поразок і одна нічия. Опонент українця вже провів у 2022 році два бої, у березні перемігши чеха Міхала Рибу, а у червні програвши ще одному боксеру з Чехії Ондржею Будері.

Про участь українця в андекарті бою Усик - Джошуа повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Крім того, в андеркарді відбудеться одразу два бої за звання претендентів на чемпіонські титули. Хорват Філіп Грґович та китаєць Чжан Чжілей змагатимуть в бою-елемінаторі IBF у надважкій вазі, а британець Каллум Сміт і француз Матьє Бодерлік – WBC у напівважкій. Окрім того, ексчемпіон світу у двох категоріях Баду Джек зі Швеції зустрінеться з американцем Річардом Ріверою в рамках крузервейту. Також в андеркарті 8-раундовий бій у суперважкій вазі проведуть американець Ендрю Табіті та представник Суринаму Тайрон Спонг. Зрештою, дебютант профірингу зі США та суперлегкої ваги Зіяд Алмааюф відбоксує з мексиканцем Ектором Алаторре.

Також уперше в історії в Саудівській Аравії пройде професійний боксерський бій серед жінок. У ринзі зійдуться британсько-сомалійська боксерка й активістка Рамла Алі та домініканка Крістал Ґарсія Нова.

Зазначимо, що Лапін восени минулого року також виступав в андеркарді першого бою Усик — Джошуа в Лондоні, перемігши поляка Павела Мартинюка.

Наразі на рахунку Даніеля п'ять перемог у п'яти боях.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.