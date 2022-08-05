Непереможний український боксер, який є "спадкоємцем" Кличків, дізнався, з ким та коли проведе наступний бій

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист дізнався ім'я наступного опонента та коли саме з ним відбудеться поєдинок.

Так, суперником 30-річного українця стане 45-річний боснієць Аднан Редзович.

Бій між Вихристом та Редзовичем відбудеться в німецькому місті Гамбург 13 серпня. Він відбудеться у форматі восьми раундів. Також у рамках цього вечора боксу ще один українець Ігор Шевадзуцький буде боксувати проти Кевіна Джонсона.

Зазначимо, що свій останній наразі бій Вихрист провів у ніч проти 2 січня, коли переміг технічним нокаутом у другому раунді представника Грузії - Яго Кіладзе.

Для Вихриста перемога над Кіладзе стала 9-ю на професійному рингу (7 - нокаутом) у 9 поєдинках;

Редзович, своєю чергою, має 22 перемоги та 6 поразок на професійному ринзі.

Вихрист не зміг провести останній запланований бій 28 травня проти німця Тоні Теса через пошкодження. Українець травмувався під час одного з тренувань.

Додамо, що Вихриста вболівальники називають "спадкоємцев" братів Кличків.

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