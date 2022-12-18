Непереможний український боксер, який є "спадкоємцем" Кличків, здолав досвідченого американця

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист здобув чергову перемогу на професійному рингу.

Український надважковаговик Віктор Вихрист (11-0, 7 КО) здолав 47-річного американського ветерана Франкліна Лоуренса (21-4-2, 16КО).

Бій відбувся в німецькому місті Гепінген та тривав усі відведені 8 раундів.

У п’ятому раунді Вихристу вдалося відправити Лоуренса у нокдаун, проте американець зміг підійнятися та продовжив бій. Судді віддали одноголосну перемогу українцю.

Для Вихриста перемога над Лоуренсом стала 11-ю на професійному рингу (7 - нокаутом) у 11 поєдинках.

До бою з Лоуренсом українець одноголосним рішенням суддів переміг американського надважковаговика Кевіна Джонсона

Лоуренс востаннє виходив у ринг ще 2016 року, утім програвав він лише чинним, колишнім або майбутнім чемпіонам світу.

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