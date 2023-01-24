Непереможний український надважковаговик дізнався ім'я наступного суперника: дата та місце бою

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист дізнався дату свого наступного поєдинку та ім'я суперника.

30-річний українець вийде на ринг проти кубинця Леньє Перо. Бій відбудеться 11 лютого в Сан-Антоніо (США), повідомляє Boxing Scene.

Вихрист і Перо битимуться в андеркарді поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі між Реєм Варгасом та О'Шакі Фостером.

Зазначимо, що бій між українцем і кубинцем буде 10-раундовим.

Цікаво, що як Вихрист, так і його майбутній суперник залишаються непереможними на профірингу. В активі українця 11 перемог (7 – нокаутом) в 11 поєдинках. На рахунку кубинського боксера 8 перемог (5 – нокаутом) у 8 боях.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою, який відбувся в грудні 2022 року, Вихрист одноголосним суддівським рішенням переміг 47-річного американського ветерана Франкліна Лоуренса.

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