Непереможний український надважковаговик потужно нокаутував американського суперника (відео)

Владислав Сіренко здобув свою третю перемогу після тривалої паузи в кар'єрі.
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко нокаутом переміг американця Брендона Кармака у поєдинку, який відбувся у ніч проти 2 жовтня в Нешвіллі (США).
29-річний українець достроково виграв бій у четвертому раунді. Сіренко контратакував суперника лівим хуком, після чого правим боковим звалив його на канвас рингу.
Рефері відкрив відлік, а потім зупинив бій та зафіксував перемогу Владислава технічним нокаутом.
Відео нокауту в поєдинку Сіренко – Кармак
Ukrainian Vladyslav Sirenko (22-0) had little trouble with his heavyweight opponent Brandon Carmack (7-6-3) and stopped him in the fourth round in Nashville, Tennessee, USA. pic.twitter.com/U8TIZayNXQ— Permante (@PermantexG) October 2, 2024
Для Сіренка це був третій поєдинок після тривалої перерви. На початку квітня 2024 року він вийшов у ринг уперше від грудня 2021-го та нокаутував американця Деона Ронні Гейла.
У червні цього року Владислав технічним нокаутом переміг американця Кейта Барра, у кожному з чотирьох раундів відправляючи суперника в нокдаун.
Зазначимо, що пауза у боксерській кар'єрі Владислава була спричинена травмами та процесом відновлення. Через це зокрема 2022 року зірвався його бій проти поляка Маріуша Ваха.
Тепер у послужному списку Сіренка 22 перемоги (19 – нокаутом) у 22 поєдинках на профірингу.
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