Непереможний український надважковаговик технічним нокаутом "фінішував" досвідченого співвітчизника

Владислав Сіренко виграв свій 19-й поєдинок на професійному ринзі.

Непереможений український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко переміг свого співвітчизника Андрія Руденка в бою за титули WBC Asia та WBO Asia Pacific.

Поєдинок відбувся в ТРЦ "Термінал" у Броварах в андеркарді битви володаря пояса WBO International в легкій вазі українця Дениса Берінчика з росіянином Ісою Чанієвим.

26-річний Сіренко здолав свого досвідченого 38-річного суперника технічним нокаутом у шостому раунді. Рефері зупинив поєдинок, побачивши, що Руденко не чинить Владиславу особливого супротиву. Таким чином, Сіренко захистив свої чемпіонські титули.

Найкраші моменти бою

Для Сіренка перемога стала 19-ю на професійному ринзі (16 - нокаутом) у 19 поєдинках.

Руденко зазнав шостої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 34 перемоги (20 - нокаутом).

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