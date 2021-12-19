Непереможний український надважковаговик зажадав вийти на ринг з колишнім суперником Усика

Владислав Сіренко поділився планами на майбутнє.

Непереможений український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко переміг свого співвітчизника Андрія Руденка в бою за титули WBC Asia та WBO Asia Pacific.

Боксер прокоментував цю перемогу, а також поділився планами на майбутнє.

"Я не очікував, що бій закінчиться саме таким чином. Хотіло, звичайно, допрацювати – ми налаштовувалися закінчувати бій достроково. Але вийшло так, що рефері зупинив поєдинок. Було відчуття, що Руденко діяв пасивно, бо постійно притримував мене, не давав працювати на сто відсотків.

Я працюю дуже старанно. До кожного поєдинку готуюся дуже щільно. Це результат моєї праці, того, що я зростаю, як спортсмен. Я впевнений, що я не досяг свого максимуму. Я лише на початку свого шляху", - наводить слова Сіренка B1 Boxing.

Крім того, український боксер зазначив, що хоче зустрітися в рингу з Муратом Гасієвим, якого у 2018 році переміг Олександр Усик.

"Є кілька імен, я називав їх раніше. Хотілося б спробувати свої сили з Муратом Гассієвим. Є ще низка спортсменів із Німеччини, США, з якими я хотів би вийти в ринг і показати себе", - заявив Сіренко.

Читайте також:

Українець Берінчик у видовищній рубці переміг росіянина і вшосте захистив пояс WBO International

Ексгравець НБА та ветеран американського футболу побилися на рингу: Мережа вибухнула мемами

Ломаченка усунули від боксу на невизначений термін