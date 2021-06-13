Непереможний український нокаутер потужно вирубив двоюрідного брата зірки "Реала" (відео)

Владислав Сіренко виграв свій 17-й бій у професіоналах.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко здобув ефектну перемогу над французом алжирського походження Невфеля Уату, який є двоюрідним братом форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема.

Поєдинок відбувся 12 червня в Києві. У другому раунді Сіренко двічі відправив француза в нокдаун. У четвертому раунді Уату знову опинився на канвасі рингу і рефері зупинив бій.

26-річний Сіренко залишається непереможним у професіоналах. На його рахунку 17 виграних боїв (14 - нокаутом). У попередньому поєдинку Владислав одноголосним рішенням суддів здолав поляка Каміля Соколовського.

35-річний Уату здобув на профіринзі 18 перемог (10 - нокаутом) та зазнав чотирьох поразок. Він був претендентом на титул чемпіона EBU (у 2014-му), а також на пояс WBA International у надважкій вазі (у 2017-му). Проте в обох поєдинках французький боксер поступився і чемпіоном не став.

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