Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Непереможний японець брутально "вирубив" суперника та захистив два чемпіонські титули (відео)

Непереможний японець брутально "вирубив" суперника та захистив два чемпіонські титули (відео)

twitter.com/trboxing

Наоя Іноуе виграв 21-й бій поспіль у профі, видовищно нокаутувавши Майкла Дасмаріньяса.

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версіями WBA та IBF Наоя Іноуе успішно захистив свої пояси під час вечора боксу в Лас-Вегасі (США).

У головному поєдинку 28-річний японець нокаутом переміг свого ровесника філіппінця Майкла Дасмаріньяса.

© twitter.com/trboxing
twitter.com/trboxing

Бій завершився в третьому раунді. Спершу Іноуе з лівої пробив у печінку та відправив свого опонента на канвас рингу. Дасмаріньяс зумів піднятися, але японський чемпіон пішов добивати і знову потужно влучив по корпусу. Філіппінець вдруге опинився на підлозі, після чого рефері зупинив поєдинок.

© twitter.com/trboxing
twitter.com/trboxing

Ось відео цього ефектного нокауту з іншого ракурсу.

  • Іноуе залишається непереможним на професійному рингу. Він виграв 21 бій у кар’єрі (18 - нокаутом). Наоя володіє поясами вже в третій ваговій категорії. Раніше він був чемпіоном у першій і другій найлегшій вазі.
  • Для Дасмаріньяса поразка стала третьою в 34 поєдинках. Раніше він володів титулом IBO.
© twitter.com/trboxing
twitter.com/trboxing

Раніше ТСН Проспорт писав, що уболівальники побачили жахливий нокаут в аматорському MMA. Постраждалого бійця приводили до тями п’ять хвилин.