Непереможний японець брутально "вирубив" суперника та захистив два чемпіонські титули (відео)

Наоя Іноуе виграв 21-й бій поспіль у профі, видовищно нокаутувавши Майкла Дасмаріньяса.

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версіями WBA та IBF Наоя Іноуе успішно захистив свої пояси під час вечора боксу в Лас-Вегасі (США).

У головному поєдинку 28-річний японець нокаутом переміг свого ровесника філіппінця Майкла Дасмаріньяса.

twitter.com/trboxing

Бій завершився в третьому раунді. Спершу Іноуе з лівої пробив у печінку та відправив свого опонента на канвас рингу. Дасмаріньяс зумів піднятися, але японський чемпіон пішов добивати і знову потужно влучив по корпусу. Філіппінець вдруге опинився на підлозі, після чого рефері зупинив поєдинок.

twitter.com/trboxing

Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.



Try to not wince while watching this. @naoyainoue_410 is just on another level. #InoueDasmarinas pic.twitter.com/hIl1G9MQPo — Top Rank Boxing (@trboxing) June 20, 2021

Ось відео цього ефектного нокауту з іншого ракурсу.

The @naoyainoue_410 finish from ringside.



WARNING: Your entire torso will feel this thru the screen.#InoueDasmarinas | pic.twitter.com/7KegslqYKM — Top Rank Boxing (@trboxing) June 20, 2021

Іноуе залишається непереможним на професійному рингу. Він виграв 21 бій у кар’єрі (18 - нокаутом). Наоя володіє поясами вже в третій ваговій категорії. Раніше він був чемпіоном у першій і другій найлегшій вазі.

Для Дасмаріньяса поразка стала третьою в 34 поєдинках. Раніше він володів титулом IBO.

twitter.com/trboxing

Раніше ТСН Проспорт писав, що уболівальники побачили жахливий нокаут в аматорському MMA. Постраждалого бійця приводили до тями п’ять хвилин.

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