Непереможні українські надважковаговики поб'ються в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Новицький – Сіренко / © x.com/Queensberry

Реклама

Українські боксери надважкої ваги Андрій Новицький та Владислав Сіренко проведуть очний бій в андеркарді поєдинку за звання "абсолюта" в хевівейті між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме пояс WBC International у надважкій вазі, яким зараз володіє Новицький.

Реклама

Обидва українці залишаються непереможними на професійному рингу.

У послужному списку Новицького 15 перемог (11 – нокаутом) в 15 поєдинках. Сіренко виграв усі свої 22 бої (19 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що в андеркарді реваншу між Усиком і Дюбуа битиметься ще один непереможний український боксер Даніель Лапін.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Реклама

В останньому поєдинку Усик у грудні 2024 року в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.