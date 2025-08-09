- Дата публікації
-
Категорія
Проспорт
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
Непереможний друг Усика дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника
Даніель Лапін повернеться в ринг уже цієї осені.
Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін дізнався, коли та проти кого проведе свій наступний поєдинок.
Як повідомляє Ready to Fight, 28-річний українець вийде в ринг проти Троя Джонса.
Бій відбудеться 1 листопада у Манчестері в андеркарді вечора боксу Джошуа Буатсі – Зак Паркер.
На кону стоятимуть титули IBF International, WBA Continental і WBO International.
У попередньому бою Лапін в андеркарді реваншу між своїм близьким другом Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа роздільним рішенням суддів переміг британця Льюїса Едмондсона.
Лапін залишається непереможеним на професійному рингу. В його послужному списку 12 перемог (4 – нокаутом) у 12 поєдинках.
На рахунку Джонса 12 перемог (6 – нокаутом) та одна поразка.
