Проспорт

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Непереможний друг Усика дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника

Даніель Лапін повернеться в ринг уже цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Лапін

Даніель Лапін / © Associated Press

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін дізнався, коли та проти кого проведе свій наступний поєдинок.

Як повідомляє Ready to Fight, 28-річний українець вийде в ринг проти Троя Джонса.

Бій відбудеться 1 листопада у Манчестері в андеркарді вечора боксу Джошуа Буатсі – Зак Паркер.

На кону стоятимуть титули IBF International, WBA Continental і WBO International.

У попередньому бою Лапін в андеркарді реваншу між своїм близьким другом Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа роздільним рішенням суддів переміг британця Льюїса Едмондсона.

Лапін залишається непереможеним на професійному рингу. В його послужному списку 12 перемог (4 – нокаутом) у 12 поєдинках.

На рахунку Джонса 12 перемог (6 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що у команді Усика здивували, хто може стати його наступним суперником.

