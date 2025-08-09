Непереможний друг Усика дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника

Даніель Лапін / © Associated Press

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін дізнався, коли та проти кого проведе свій наступний поєдинок.

Як повідомляє Ready to Fight, 28-річний українець вийде в ринг проти Троя Джонса.

Бій відбудеться 1 листопада у Манчестері в андеркарді вечора боксу Джошуа Буатсі – Зак Паркер.

На кону стоятимуть титули IBF International, WBA Continental і WBO International.

У попередньому бою Лапін в андеркарді реваншу між своїм близьким другом Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа роздільним рішенням суддів переміг британця Льюїса Едмондсона.

Лапін залишається непереможеним на професійному рингу. В його послужному списку 12 перемог (4 – нокаутом) у 12 поєдинках.

На рахунку Джонса 12 перемог (6 – нокаутом) та одна поразка.

