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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
862
Час на прочитання
2 хв

Непереможний надважковаговик зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Агіт Кабаєл вважає, що українець переможе британця за очками.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Непереможний німецький боксер надважкої ваги Агіт Кабаєл поділився своїм прогнозом на бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

На його думку, українець переможе британця суддівським рішенням.

"Перші чотири-п'ять раундів будуть дуже важливими в цьому бою. Даніель Дюбуа дуже небезпечний в перших п'яти раундах. Але Усик дуже розумний, з дуже хорошим боксерським IQ. Це дуже цікавий бій, подивимося в суботу. Мій прогноз – Усик переможе за очками", – сказав Кабаєл в інтерв'ю BoxNation.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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