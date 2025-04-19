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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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251
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Непереможний претендент на пояс Усика пригрозив українцю та назвав його слабкість

Агіт Кабаєл хоче вийти в ринг проти Олександра Усика.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл / © Associated Press

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл висловив бажання провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Німецький боксер впевнений, що зможе створити українцю великі проблеми.

Він вважає, що у цьому йому допоможуть удари по корпусу, які нібито є слабким місцем Усика.

"Не знаю, чи є я його найгіршим жахіттям. Але він матиме проблеми з моїм стилем. Я обов'язково затягну його до глибоких вод і подивлюся, чи вміє він плавати.

Усику буде важко захищатися від моїх ударів по тілу, він погано сприймає ці удари. Це було видно ще в любителях", – сказав Кабаєл для sport.de.

32-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 26 перемог (18 – нокаутом) у 26 поєдинках. В останньому бою німець у лютому цього року нокаутував китайця Чжана Чжилея.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

Раніше стали відомі дата та місце потенційного бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Усиком і володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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