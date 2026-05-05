Проспорт
244
1 хв

Непереможний українець битиметься в андеркарді поєдинку Усик — Верховен

Даніель Лапін зійдеться в ринзі з французом Бенджаміном Мендесом Тані.

Максим Приходько
Даніель Лапін

Даніель Лапін / © Associated Press

Український володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін проведе бій в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

28-річний Лапін зійдеться в ринзі з французом Бенджаміном Мендесом Тані, повідомляється на сторінці DAZN Boxing в Instagram.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку 13 перемог (5 — нокаутом) у 13 поєдинках.

Свій попередній бій Лапін провів 21 березня в межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions. Тоді Даніель у першому раунді нокаутував латвійця Крістапса Бульмейстера.

На рахунку Бенджаміна Мендеса Тані 9 перемог (2 — нокаутом) та одна поразка у професійному боксі.

Вечір боксу Усик — Верховен відбудеться 23 травня в єгипетському місті Гіза. В головному поєдинку на кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств — кікбоксингу. Верховена вважають одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

