Непереможний українець виграв чемпіонський бій в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Льюїс Едмондсон – Даніель Лапін / © Associated Press

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Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін переміг британця Льюїса Едмондсона в андеркарді бою-реваншу між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

27-річний Лапін здолав Едмондсона роздільним рішенням суддів (95-95, 96-94, 96-94) і захистив титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. Тепер у його послужному списку 12 перемог (4 – нокаутом) у 12 поєдинках.

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Едмондсон зазнав першої поразки у професіоналах. В активі британського боксера 11 перемог (3 – нокаутом) в 12 поєдинках.

Раніше український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко зазнав поразки в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.