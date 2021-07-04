"Неперевершена": дзюдоїстка-красуня Білодід похвалилася розкішними ніжками у мінішортах

Українська чемпіонка викликала захоплення шанувальників світлинами в Instagram.
Українка Дар'я Білодід, яка в минулому році отримала титул найкращої дзюдоїстки планети, поділилася в соцмережах новими яскравими світлинами.
20-річна спортсменка опублікувала в Instagram кадри з "кубинського табору", який облаштували на Трухановому острові в Києві. На фото Дар'я позувала не сама, а з подружкою.
"Відвідали невелику частину Куби в Україні. Літні ритми", - написала Дар'я під знімками, де насолоджується відпочинком у футболці та мінішортах.
Довгі ноги та струнка фігура Білодід не залишилися без уваги шанувальників , які засипали спортсменку різноманітними компліментами.
"Солодка краса", "Усмішка та гарне тіло", "Неперевершена", "Королева", - написали захоплені фанати під фотографіями.
- Дар'я виступає в категорії до 48 кг. Вона є наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо.
- Наприкінці 2020 року Білодід розійшлася з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим, з яким зустрічалася від літа.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Білодід засвітила ідеальну фігуру в купальнику.