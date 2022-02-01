Непідробні емоції: збірна України з футзалу виконала "Червону руту" після виходу до півфіналу Чемпіонату Європи (відео)

Непідробні емоції: збірна України з футзалу виконала "Червону руту" після виходу до півфіналу Чемпіонату Європи (відео)

Такі моменти бачити дуже приємно.

Збірна України з футзалу вирішила гучно відсвяткувати свій вихід до 1/2 фіналу Чемпіонату Європи.

Так, "синьо-жовті" після переможного поєдинку сіли в автобус та на шляху до ґотелю заспівали відому українську пісню - "Червону руту". Свої вокальні здібності продемонстрували всі без виключення, навіть тренерський штаб на чолі з Олександром Косенком.

"Переможні емоції нашої команди!", - підписане відео, яке з'явилося на офіційній Facebook-сторінці Асоціації футзалу України.

У півфіналі збірна України зіграє з переможцем матчу Росія - Грузія, який відбудеться у вівторок, 1 лютого;

Поєдинок 1/2 фіналу буде зіграно 4 лютого.

Підопічні Олександра Косенка вийшли до плейоф континентальної першості, посівши друге місце в групі А. Українська збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

Пробитися до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру. У підсумковій таблиці квартету А Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але "синьо-жовті" мали виявилася кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у особистих зустрічах.

Додамо, що збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу континентальної першості.