Неповнолітній брат найдорожчого футболіста світу потрапив у ДТП

В автівку, де перебував 15-річний Ітан Мбаппе, врізався п'яний водій.

Молодший брат форварда ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе Ітан став учасником ДТП в Парижі.

Як повідомляє beinsports.com, неподалік від тренувальної бази парижан Range Rover, в якому перебував 15-річний брат зірки світового футболу, зіштовхнувся з Audi в районі Сен-Жермен-ан-Ле.

Правоохоронці з'ясували, що винуватцем аварії був п'яний водій за кермом Audi. Ітана відвезли на огляд до лікарні, який показав, що хлопцю вдалося уникнути серйозних травм і його життю нічого не загрожує.

Додамо, що Ітан Мбаппе також є футболістом і виступає за юніорську команду ПСЖ.

Сврєю чергою, Кіліан Мбаппе є найдорожчим гравцем світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

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