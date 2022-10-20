"Неприйнятна пропаганда": президент НОК Данії демонстративно залишив засідання АНОК під час виступу РФ

Голова Національного олімпійського комітету (НОК) Данії Ганс Наторп вирішив бойкотувати виступ свого російського колеги Станіслава Позднякова на генеральній асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК), яка розпочалася 19 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі.

Данський функціонер демонстративно залишив залу, оскільки під час відеопрезентації країни-агресорки на екрані була російська пропаганда.

Про це повідомляє портал Inside the Games.

"Я поважаю той факт, що Поздняков є головою комітету з культури та освіти. Якби він зберіг це в контексті АНОК, я б залишився, але я вважаю відеопрезентацію неприйнятною пропагандою Росії, тому вирішив залишити залу.

Я відчував, що опинився не в тому місці і не в той час, тому не міг залишитися. Я почувався ніяково. У нас тут делегати НОК Росії та Білорусі, але не України. А має бути навпаки. Нам потрібна єдність, що побудована на принципах ООН та Олімпійській хартії", - сказав Наторп.

Своєю чергою, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах укотре став на захист російських і білоруських спортсменів, закликавши поважати те, що РФ і Білорусь допустили до асамблеї АНОК.

Зазначимо, що Росія та Білорусь були представлені на асамблеї без державної символіки. Україна ж бойкотувала захід через те, що до нього допустили представників країн-агресорок.

#Russia and #Belarus are set to attend the #ANOCGA2022, but neither country's flag is in the room in #Seoul.



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