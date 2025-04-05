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"Неприпустимі та ганебні": ФЛАУ рознесла стрибуна Кравчука, який "відправив жінок до окопів"
Президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха наголосила, що спортсмен понесе відповідальність за свої висловлювання.
Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха жорстко відреагувала на скандальні коментарі українського стрибуна у висоту Вадима Кравчука.
Раніше Кравчук під дописом Суспільне Спорт в Instagram, що жіноча збірна України з футболу засудила сексистські висловлювання президента "Інгульця" Олександра Поворознюка, написав "підтримую жіночий футбол, але на рівні з чоловіками можете бути також в окопах".
Потім легкоатлет у коментарях вступив у словесні перепалки з іншими користувачами, поскаржившись, що жінки не є військовозобов'язаними на відміну від чоловіків. Кравчук обурився, що під час війни жінки мають право виїзду за кордон, а чоловіків "ловлять, як собак". Також Вадим написав, що "не рівняється жінка з чоловіком".
У відповідь Саладуха засудила ці висловлювання Кравчука і наголосила, що спортсмен нестиме за них відповідальність.
"Вважаю висловлювання легкоатлета Вадима Кравчука щодо жінок у спорті неприпустимими та ганебними. Обов'язково реагуватимемо на це на рівні відповідних комісій та комітетів. Від себе ж зазначу, що спорт – це не про стать, а про прагнення, талант і силу духу.
Жінки й чоловіки стикаються з однаковими викликами – болем поразок, радістю перемог, роками самовідданої праці. Але історично жінкам доводилося долати ще й бар'єри упередженості, доводячи, що вони не менш гідні.
Сьогодні їхні досягнення надихають світ, створюючи приклади для майбутніх поколінь. У спорті немає другорядних ролей – кожна спортсменка й кожен спортсмен формують його велич, бо саме різноманіття робить спорт сильнішим", – прокоментувала ситуацію Саладуха.
28-річний Кравчук – учасник Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні, яке відбулося в нідерландському Апелдорні. Там Вадим не зумів подолати кваліфікацію, закінчивши виступи на висоті в 2,18 м.
Нагадаємо, президент "Інгульця" Олександр Поворознюк зашкварився сексистською заявою, що "з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати".