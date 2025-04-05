"Неприпустимі та ганебні": ФЛАУ рознесла стрибуна Кравчука, який "відправив жінок до окопів"

Вадим Кравчук / © instagram.com/vadym.k.r.a.v.c.h.u.k

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Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха жорстко відреагувала на скандальні коментарі українського стрибуна у висоту Вадима Кравчука.

Раніше Кравчук під дописом Суспільне Спорт в Instagram, що жіноча збірна України з футболу засудила сексистські висловлювання президента "Інгульця" Олександра Поворознюка, написав "підтримую жіночий футбол, але на рівні з чоловіками можете бути також в окопах".

Потім легкоатлет у коментарях вступив у словесні перепалки з іншими користувачами, поскаржившись, що жінки не є військовозобов'язаними на відміну від чоловіків. Кравчук обурився, що під час війни жінки мають право виїзду за кордон, а чоловіків "ловлять, як собак". Також Вадим написав, що "не рівняється жінка з чоловіком".

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У відповідь Саладуха засудила ці висловлювання Кравчука і наголосила, що спортсмен нестиме за них відповідальність.

"Вважаю висловлювання легкоатлета Вадима Кравчука щодо жінок у спорті неприпустимими та ганебними. Обов'язково реагуватимемо на це на рівні відповідних комісій та комітетів. Від себе ж зазначу, що спорт – це не про стать, а про прагнення, талант і силу духу.

Жінки й чоловіки стикаються з однаковими викликами – болем поразок, радістю перемог, роками самовідданої праці. Але історично жінкам доводилося долати ще й бар'єри упередженості, доводячи, що вони не менш гідні.

Сьогодні їхні досягнення надихають світ, створюючи приклади для майбутніх поколінь. У спорті немає другорядних ролей – кожна спортсменка й кожен спортсмен формують його велич, бо саме різноманіття робить спорт сильнішим", – прокоментувала ситуацію Саладуха.

28-річний Кравчук – учасник Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні, яке відбулося в нідерландському Апелдорні. Там Вадим не зумів подолати кваліфікацію, закінчивши виступи на висоті в 2,18 м.

Нагадаємо, президент "Інгульця" Олександр Поворознюк зашкварився сексистською заявою, що "з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати".