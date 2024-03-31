Нереалізований пенальті та вилучення: "Минай" оформив камбек у матчі з "Олександрією" (відео)

Команди видали багатий на події поєдинок, у якому не було визначено переможця.

"Минай" та "Олександрія" зіграли внічию в матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на "Минай-Арені" завершилася з рахунком 2:2 .

Гості могли виходити вперед на старті зустрічі, але гол Андрія Кулакова на 10-й хвилині було скасовано через офсайд.

Перший тайм закінчився без голів. На початку другої половини матчу підопічним Руслана Ротаня вдалося двічі вразити ворота закарпатського клубу. На 51-й хвилині відзначився Кулаков, а через сім хвилин забив Владислав Калитвинцев.

Утім, команда Желько Любеновича швидко знайшла сили скоротити відставання. На 63-й хвилині це зробив Денис Устименко.

Невдовзі олександрійці мали чудовий шанс повернути собі гандикап у два голи, однак на 68-й хвилині Кирило Ковалець не реалізував пенальті, пробивши з 11-метрової позначки повз ворота.

На 75-й хвилині закарпатці покарали суперника за таке марнотратство. Рахунок у поєдинку зрівняв Єгор Гунічев.

Ще через чотири хвилині підопічні Ротаня залишилися в меншості. Другу жовту картку та вилучення заробив Ковалець. Після цього до фінального свистка рахунок не змінився.

Огляд матчу "Минай" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Минай" (14 очок) залишився на останньому місці в УПЛ. "Олександрія" (24 бали) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України закарпатці 8 квітня приймуть "Полісся", а олександрійці днем раніше на виїзді зіграють з "Чорноморцем".

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