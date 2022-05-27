Нерівня для Ф'юрі: промоутер скептично оцінив шанси Усика в потенційній битві за звання абсолюта

Френк Воррен, промоутер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, вважає, що його клієнт переміг би у можливому бою проти Олександра Усика чи Ентоні Джошуа.

Після перемоги нокаутом над Ділліаном Вайтом, "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Однак любителі боксу та шанувальники Ф'юрі не втрачають надії побачити об'єднавчий бій у надважкій вазі між ним і переможцем реваншу Усик - Джошуа.

На думку промоутера чемпіона WBC Френка Воррена, Ф'юрі здолав би і Усика, і Джошуа. Він вважає, що його клієнт "занадто великий і сильний" для українця.

"Буду чесним з вами - я упереджений, але вважаю Ф'юрі найкращим надважковаговиком світу. Хотів би побачити його поєдинок проти Джошуа, щоб егоїстично довести свою правоту, чому Тайсон найкращий.

Те ж саме він покаже і в бою проти Усика. Вони мають дуже схожий стиль, але Ф’юрі набагато більший та набагато сильніший. Думаю, Тайсон був би занадто великим і занадто сильним для Олександра", - сказав Воррен у коментарі SecondsOut.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Раніше батько Ф'юрі заявив, що його син ще не сказав свого останнього слова в боксі. Він переконаний, що "Циганський король" захоче повернутися на ринг заради бою за звання абсолютного чемпіона світу.

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