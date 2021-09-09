"Нероба, він не годиться нікуди": Ф'юрі жорстко наїхав на Усика

Непереможений британець "розніс" конкурентів у інтерв'ю.

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі досить різко висловився про своїх потенційних суперників у дивізіоні - українця Олександра Усика, американця Деонтея Вайлдера і співвітчизника Ентоні Джошуа.

"Я збираюся нокаутувати Деонтея Вайлдера, і це буде навіть швидше в порівнянні з нашим останнім боєм. Якщо він не зміг перемогти мене після того, як я був відсутній три роки, то він ніколи не переможе мене.

Ніхто з лідерів суперважкої ваги не зможе здолати мене, тому що є неробами. Вайлдер, Джошуа і Усик - нероби. У порівнянні зі мною вони нікуди не годяться", - цитує Ф'юрі Ring News 24.

На рахунку 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.

"Циганський Король" повинен був 24 липня провести третій бій з Вайлдером, але через коронавірус у таборі британця поєдинок перенесли на 9 жовтня.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання