Нещасний випадок забрав життя юного українського фехтувальника

У Мережі пишуть, що трагічний інцидент стався під час риболовлі.

Член збірної України з фехтування Тимофій Сас (Калітовський) загинув в результаті нещасного випадку.

Про це повідомляється на сторінці Національної федерації фехтування України у Facebook.

Тимофій був вихованцем київської дитячо-юнацької спортивної школи "Армієць". На початку року талановитий 16-річний киянин став переможцем турніру пам'яті Олександра Захарова в Харкові.

"Всі ми глибоко вражені трагічною загибеллю, в результаті нещасного випадку, Тимофія - юного талановитого спортсмена, яскравого і помітного хлопця, цілеспрямованого і наполегливого фехтувальника.

Колектив школи, спортсмени та батьки висловлюють глибокі співчуття батькам і родині Тимофія. Світла пам'ять..." - повідомили на сторінці ДЮСШ "Армієць" в Facebook.

Всі ми глибоко вражені трагічною загибеллю, в результаті нещасного випадку, Тимофія Сас (Калітовського) - юного... Опубліковано ДЮСШ "Армеец" Понеділок, 20 вересня 2021 р.

У коментарях під постом повідомляється, що нещасний випадок з хлопцем стався під час риболовлі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що помер легендарний англійський футболіст: чемпіон світу і найкращий бомбардир в історії Чемпіонату Англії.

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