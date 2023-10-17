Несподівана втрата лідера: збірна України оголосила заявку на матч відбору Євро-2024 проти Мальти

Тарас Степаненко з невідомих причин залишився поза заявкою на важливий поєдинок.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив список гравців, які можуть взяти участь у матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Мальти.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих", до заявки на поєдинок не потрапив півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Причина відсутності в заявці одного з лідерів української збірної не вказана.

Заявка збірної України на матч проти Мальти:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо"), Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Матч Мальта – Україна відбудеться у вівторок, 17 жовтня, в Та-Калі на Національному стадіоні. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії (17 жовтня, 21:45).

Мальта – Україна: турнірне становище перед матчем

За підсумками семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Також англійці та італійці мають один матч у запасі.

Таблиця групи С після семи турів

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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