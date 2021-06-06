Несподіване призначення: Ребров працевлаштувався в новому клубі

47-річний фахівець залишає Європу.

Український тренер Сергій Ребров, який всього пару днів назад покинув угорський "Ференцварош", очолив "Аль-Айн" з ОАЕ.

Деталі контракту 47-річного фахівця з клубом не розголошуються. Про призначення українця "Аль-Айн" повідомив у Twitter.

Ребров очолював "Ференцварош" від літа 2018 року. Під керівництвом тренера команда виграла три Чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилася до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше українець також очолював київське "Динамо", з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. У минулому сезоні "Аль-Айн" посів шосте місце в Чемпіонаті ОАЕ. Команда не пробилася до азіатських клубних турнірів.

Як повідомляв раніше ТСН, Ребров прокоментував чутки щодо свого можливого переїзду до ОАЕ.

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