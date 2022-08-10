Несподіваний камбек: "Динамо" у яскравому матчі пробилося до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 серпня, відбувся другий матч 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом".

Київське "Динамо" перемогло у другому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів австрійський "Штурм". Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 27-й хвилині Расмус Гейлунд. Він отримав м’яч у штрафному майданчику "Динамо" і пробив у дальній кут воріт Георгія Бущана. Більше в основний час команди не забивали і гра перейшла в естра-тайми.

Зрівняти рахунок "біло-синім" вдалося лише на 97-й хвилині. Костянтин Вівчаренко знайшов вільну зону в штрафному майданчику та замкнув майстерний простріл, точним ударом низом спрямувавши м'яч по центру воріт.

Суперник закінчував матч у меншості. На 106-й хвилині Манпріт Саркарія грубо зіграв проти суперника і арбітр показав йому другу жовту картку.

У другому естра-таймі Віктор Циганков подвоїв перевагу "киян", завершивши прекрасну атаку своєї команди. Владислав Ванат віддав на Віталія Буяльського, він міг забивати й сам, отримавши передачу в центрі штрафного але віддав лівіше на Циганкова, який в один дотик пробив повз воротаря.

Завдяки перемозі у двох поєдинках команда Мірчі Луческу пробилася до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що "Динамо" вже дізналося суперника у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. За результатами жеребкування "біло-сині" зустрінуться з португальською "Бенфікою", яка перемогла данський "Мітьюлланд".

Читайте також:

Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів

Випередили "Мілан" та "Ліверпуль": "Динамо" потрапило до історичного рейтингу УЄФА

Фанати "Арсеналу" вигадали для Зінченка персональну пісню, а легенда "Ліверпуля" розхвалив українця