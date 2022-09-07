Несподіваний лідер групи: "Мілан" втратив очки у стартовому матчі Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Зальцбург" приймав "Мілан".

"Мілан" зіграв внічию з "Зальцбургом" у виїзному матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:1 .

На 28-й хвилині матчу господарі відкрили рахунок - відзначився Ноа Окафор. Однак до кінця першого тайму італійцям вдалося забити гол у відповідь. На 40-й хвилині забив Алексис Салемакерс, якому асистував Рафаель Леау. Більше команди не забивали.

Наразі у групі Е лідирує "Динамо" Загреб, яке сенсаційно перемогло лондонський "Челсі". "Мілан та "Зальцбург" мають по 1 очку.

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Зальцбург" відправиться у гості до "Челсі", а "Мілан" прийматиме загребське "Динамо"

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