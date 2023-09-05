Несподіваний трансфер: капітан "Динамо" Сидорчук офіційно перейшов до європейського клубу

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук став гравцем бельгійського "Вестерло".

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Також перехід 32-річного українського півзахисника підтвердила пресслужба "Вестерло". Контракт Сидорчука з командою чемпіонату Бельгії розрахований на 3 роки. Сума трансферу не розголошується.

Сидорчук виступав за "Динамо" від 2013 року, коли перебрався до киян із запорізького "Металурга". Відтоді він зіграв 327 матчів за "біло-синіх" в усіх турнірах, забив 21 гол.

Разом з київським клубом Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни.

Свій відхід з "Динамо" Сергій прокоментував в Instagram, зворушливо попрощавшись з динамівською родиною.

"Київ – це ми. Київ – це частина мого життя. І тепер я змушений говорити про нього в минулому часі. 2012 року я прийшов до легендарного клубу "Динамо". Здійснилась мрія простого хлопця із Запоріжжя. 2013 року дебютував за "біло-синіх". Почалася моя динамівська історія.

2015 року дебютував у Лізі чемпіонів. Незабутні емоції, ще й перемогли тоді. Просто казка. 2017 року став капітаном команди. Статус, що став великою відповідальністю. Були трофеї, перемоги, поразки. Різне було. Здається, ми пройшли разом через все. Гідно пройшли. Я мав за честь працювати з найкращими тренерами та грати з талановитими футболістами. Дуже пишаюся цим.

За всі роки у клубі я не вважав нормою розслаблятись чи приймати як належне своє перебування у найкращому клубі країни. Мені постійно хотілось доводити, що я маю право бути тут, бути частиною легенди, бути в біло-синій родині.

І я робив для цього все можливе та неможливе та свідомо присвятив 11 років життя команді, яку люблю. Цей життєвий етап дуже цінний для мене. І я йду з цим досвідом далі. Та дякую всім за нього. Тренерам, колегам за командою, кожному працівнику клубу. Ви найкращі. Ви у серці назавжди. Дякую", – написав Сидорчук.

Після шести стартових турів "Вестерло" йде на передостанній позиції чемпіонату Бельгії, маючи лише одне очко у своєму активі.

Наступний матч нова команда Сидорчука проведе 15 вересня проти "Антверпена", який є суперником донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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