Несподіваний трансфер: колишній лідер "Зорі" перебрався до конкурента в УПЛ

Владлен Юрченко виступатиме за чернігівську "Десну".

Український атакувальний півзахисник Владлен Юрченко став гравцем чернігівської "Десни".

Про це сіверяни повідомили на своєму офіційному сайті. Умови угоди з 27-річним футболістом не розголошуються.

Від 2019 року Юрченко виступав у складі луганської "Зорі", з якою два сезони поспіль завоював бронзові медалі УПЛ. Влітку гравець залишив команду Віктора Скрипника вільним агентом. За час у луганському клубі Юрченко провів 68 матчів, забив 16 голів і зробив 13 результативних передач.

Владлен Юрченко - гравець ФК Десна! 27-ми річний півзахисник Юрченко став гравцем чернігівської "Десни". В ході... Опубліковано ФК Десна Четвер, 30 вересня 2021 р.

Після 9 турів "Десна" з 16 очками посідає шосту сходинку в УПЛ.

У 10-му турі чернігівці 3 жовтня на виїзді зіграють проти "Зорі". Так що дебют Юрченка за "Десну" може припасти саме на дуель з його колишнім клубом.

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