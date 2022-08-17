Несподіваний вибір: Ломаченко дізнався ім'я свого наступного суперника

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко незабаром повернеться на боксерський ринг. ЗМІ повідомляють, що його наступним опонентом стане представник США Джамейн Ортіс.
Став відомий суперник українського боксера Василя Ломаченка в наступному бою.
Як повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела, 34-річний українець вийде в ринг проти американця Джамейна Ортіса.
Очікується, що поєдинок між Ломаченком і Ортісом відбудеться в жовтні цього року. Він повинен стати головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank.
Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону, де перебував від початку війни з російськими окупантами, та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
- В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) у 17 поєдинках.
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