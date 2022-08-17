Несподіваний вибір: Ломаченко дізнався ім'я свого наступного суперника

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко незабаром повернеться на боксерський ринг. ЗМІ повідомляють, що його наступним опонентом стане представник США Джамейн Ортіс.

Став відомий суперник українського боксера Василя Ломаченка в наступному бою.

Як повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела, 34-річний українець вийде в ринг проти американця Джамейна Ортіса.

Очікується, що поєдинок між Ломаченком і Ортісом відбудеться в жовтні цього року. Він повинен стати головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank.

Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону, де перебував від початку війни з російськими окупантами, та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) у 17 поєдинках.

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