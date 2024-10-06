Несподіваний вибір: Ребров довикликав ще двох гравців до збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив чергові зміни у списку футболістів, викликаних на жовтневі матчі Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Чехії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, через травми півзахисників "Динамо" Володимира Бражка та Олександра Піхальонка замість них до табору "синьо-жовтих" довикликали хавбека киян Віталія Буяльського та його колегу за амплуа з "Олександрії" Івана Калюжного.

Зазначимо, що Буяльський був переведений з резервного списку до основного. А ось Калюжного навіть не було серед "резервістів" збірної – його вперше викликали до національної команди.

Раніше повідомлялося, що до збірної України також довикликали Андрія Ярмоленка та Олександра Сватка, які замінять травмованих Віктора Циганкова та Віталія Миколенка.

Оновлений склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко (усі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир).

У жовтні збірна України проведе два номінально домашні матчі Ліги націй. 11 жовтня в 3-му турі "синьо-жовті" в Познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві зіграють проти Чехії.

Нагадаємо, в сезоні Ліги націй-2024/25 підопічні Реброва змагаються у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.

У стартових матчах турніру українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Після двох турів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка. Лідирує з 6 очками Грузія, Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 бали.

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