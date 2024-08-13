Несподіваний виліт клубу УПЛ: результати матчів другого попереднього етапу Кубка України з футболу

Поєдинки відбулися від 11 до 13 серпня.
11-13 серпня були зіграні матчі другого попереднього етапу Кубка України з футболу сезону-2024/25.
На цій стадії зіграли 18 команд – 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти "Турніру чотирьох" за право зіграти в УПЛ замість "Дніпра-1" – "Лівий Берег" та "Минай".
Головною несподіванкою став виліт "Лівого Берега", який цього сезону дебютував в елітному дивізоні чемпіонату України, від першолігової "Кудрівки".
Кубок України з футболу-2024/25: результати матчів другого попереднього етапу
11 серпня
"Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Металіст" (Харків) – 3:1
12 серпня
"Пробій" (Городенка) – "Куликів" (Куликів) – 2:2 (пен. 4:3)
"Металіст 1925" (Харків) – "Полтава" (Полтава) – 5:3 (д.ч.)
"Чернігів" (Чернігів) – "Вікторія" (Суми) – 0:1
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) – "Буковина" (Чернівці) – 0:1
"Поділля" (Хмельницький) – ЮКСА (Тарасівка) – 0:1
"Скала 1911" (Стрий) – "Минай" (Минай) – 1:3
13 серпня
"Кудрівка" (Кудрівка) – Лівий Берег (Київ) – 3:2
"Олімпія" (Савинці) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) – 4:2
У третьому попередньому етапі Кубка України візьмуть участь 16 команд – 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону. Базова дата матчів – 21 серпня.
Фінал Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.
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