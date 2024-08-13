Несподіваний виліт клубу УПЛ: результати матчів другого попереднього етапу Кубка України з футболу

Поєдинки відбулися від 11 до 13 серпня.

11-13 серпня були зіграні матчі другого попереднього етапу Кубка України з футболу сезону-2024/25.

На цій стадії зіграли 18 команд – 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти "Турніру чотирьох" за право зіграти в УПЛ замість "Дніпра-1" – "Лівий Берег" та "Минай".

Головною несподіванкою став виліт "Лівого Берега", який цього сезону дебютував в елітному дивізоні чемпіонату України, від першолігової "Кудрівки".

Кубок України з футболу-2024/25: результати матчів другого попереднього етапу

11 серпня

"Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) – "Металіст" (Харків) – 3:1

12 серпня

"Пробій" (Городенка) – "Куликів" (Куликів) – 2:2 (пен. 4:3)

"Металіст 1925" (Харків) – "Полтава" (Полтава) – 5:3 (д.ч.)

"Чернігів" (Чернігів) – "Вікторія" (Суми​) – 0:1

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) – "Буковина" (Чернівці) – 0:1

"Поділля" (Хмельницький) – ЮКСА (Тарасівка) – 0:1

"Скала 1911" (Стрий) – "Минай" (Минай) – 1:3

13 серпня

"Кудрівка" (Кудрівка) – Лівий Берег (Київ) – 3:2

"Олімпія" (Савинці) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) – 4:2

У третьому попередньому етапі Кубка України візьмуть участь 16 команд – 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ з найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону. Базова дата матчів – 21 серпня.

Фінал Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національного Кубками. Виборовши свій 14-й Кубок України, "Шахтар" обійшов "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

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