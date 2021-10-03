Несподіванка від Луческу: "Динамо" та "Шахтар" назвали стартові склади на супербитву лідерів УПЛ

Несподіванка від Луческу: "Динамо" та "Шахтар" назвали стартові склади на супербитву лідерів УПЛ

Бразильський новачок киян Вітіньо вийде на поле з перших хвилин.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оголосили склади на матч 10-го туру української Прем'єр-ліги, який сьогодні, 3 жовтня, відбудеться на столичному "Олімпійському".

Зазначимо, що керманич "біло-сині" Мірча Луческу здивував своїм вибором, випустивши зі старту бразильського новачка Вітіньо.

"Динамо": Бущан - Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко, Буяльський - де Пена, Циганков - Вітіньо.

Запасні: Бойко, Шабанов, Тимчик, Ледньов, Андрієвський, Гармаш, Антюх, Шкурін, Супряга.

"Шахтар": Пятов - Матвієнко, Марлон, Кривцов, Додо - Степаненко, Майкон - Соломон, Патрік, Марлос - Педріньо.

Запасні: Трубін, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Тете, Мудрик, Судаков, Сікан.

Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.

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Після 9 турів "Динамо" лідирує в таблиці УПЛ з 25 очками.

"Шахтар" посідає другу позицію та відстає від киян на 3 бали.

Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.

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